Roma, il 1 gennaio 2020 allenamento al Tre Fontane: ecco come partecipare

Sono 2600 i posti disponibili in tribuna per assistere all’allenamento della Roma il prossimo 1 gennaio. Il primo giorno dell’anno Dzeko e compagni terranno una seduta al Tre Fontane davanti a tutti i tifosi che sceglieranno di trascorrere il Capodanno con i loro idoli. Non si potranno accogliere tutti i tifosi e per questo la società ha messo a disposizione un form al quale iscriversi. Ecco il comunicato e il link per partecipare.

“La Roma terrà un allenamento aperto ai tifosi il primo gennaio.

Contro la SPAL si è chiuso il 2019 all’Olimpico dei giallorossi. Dopo la trasferta di venerdì a Firenze, gli uomini di Fonseca si fermeranno per le feste natalizie, prima di rimettersi al lavoro in vista di Roma-Torino del 5 gennaio.

E proprio nel primo giorno del nuovo anno la Roma ha scelto di iniziare il suo 2020 davanti ai propri tifosi.

La squadra si allenerà allo Stadio Tre Fontane, dando la possibilità a 2600 persone di assistere.

Ci piacerebbe accogliere tutti, ma a causa della capienza limitata dell’impianto avremo la possibilità di far entrare soltanto chi si iscriverà per primo”.

Ecco il link per iscriversi e poter assistere all’allenamento del 1 gennaio.