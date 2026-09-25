L'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha fatto visita a Trigoria nella giornata di ieri. La delegazione nazionale, guidata dal Presidente Renzo Ulivieri e dal Segretario Generale Avv. Luca Perdomi, ha incontrato Gasperini e lo staff tecnico dell'allenatore della Roma. Un pomeriggio all'insegna "dell'ascolto, confronto, presenza sul territorio, insieme alle squadre che lavorano alla squadra" ha scritto l'AIAC sul profilo Instagram. La delegazione ha incontrato anche Massimiliano Alvini (Frosinone) e Gennaro Volpe (Latina Calcio 1932).

Caricamento post Instagram...