Mbappé preoccupa Mourinho e non solo. L'attaccante francese si è fermato durante Turchia-Francia: dopo il gol del vantaggio, Kylian si è accasciato a terra tenendosi il ginocchio, costringendo Zidane al cambio. A pochi minuti dal termine del match è arrivato il primo responso: per Mbappé si tratta di una lesione tendinea. E il ct francese non ha usato mezzi termini: "Non sta bene, l'infortunio non sembra benevolo. Dovrà tornare a Madrid". Mou trema. Le parole di Zidane non lasciano spazio a interpretazioni, e in casa Real scatta l'allarme. Mourinho rischia ora di fare a meno dell'ex Psg nei prossimi impegni, tra cui la sfida dell'Olimpico contro la Roma, in programma il 14 ottobre.