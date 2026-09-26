Osvaldo sta tenendo in apprensione il mondo del calcio argentino e non solo. L'ex attaccante della Roma è stato ricoverato d'urgenza e ora si trova in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata. A raccontare la vicenda sono stati il quotidiano sportivo Olé ed ESPN Argentina, secondo cui Osvaldo sarebbe stato trasferito all'ospedale di Lavallol, nella provincia di Buenos Aires, dopo alcuni giorni in cui avrebbe accusato problemi di salute. Il quadro clinico, riferiscono i media argentini, sarebbe legato a un versamento pleurico - una raccolta di liquido nello spazio che circonda i polmoni - che avrebbe reso necessario l'intervento. A trovarlo, secondo la ricostruzione locale, sarebbe stata la sorella, dopo aver notato un peggioramento delle sue condizioni: con l'aiuto di un amico ha organizzato il trasferimento in ospedale. Che ha scelto la via del silenzio e del massimo riserbo. L'accesso alla terapia intensiva dove è ricoverato Osvaldo resta consentito solo alla sorella, mentre la struttura non ha diffuso alcun bollettino medico ufficiale sulle sue condizioni. Secondo le indiscrezioni raccolte dai media locali, i sanitari collegherebbero questo crollo improvviso e violento a un deterioramento fisico che l'ex attaccante avrebbe accumulato negli ultimi anni, segnati dalle confessioni pubbliche sui suoi problemi di depressione e non solo.