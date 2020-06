Roma, i tifosi e gli auguri a Pellegrini: “Il nuovo capitano, ricorda De Rossi” – FOTO

Il presente e il futuro della Roma. O perlomeno così si augurano i tifosi. Questo il tono dei tanti messaggi di auguri che sono arrivati dai tifosi giallorossi per Lorenzo Pellegrini. Ventiquattro candeline spente per il centrocampista, celebrato sui social dai profili ufficiali romanisti con un video delle sue giocate migliori della stagione. “Quando urla mi ricorda De Rossi. Porta avanti la nostra dinastia. Sei il nostro futuro campione. Non lasciarci mai. Capitano“, queste le preghiere dei tifosi per far rimanere in giallorosso proprio il numero sette. Ironia anche verso la società: “Mi raccomando, mandate via pure lui, che tanto è scarso!“. Malinconica la considerazione di un tifoso, sempre sul tema cessione: “Auguri anche se dovessi andare via, perché con questa presidenza qualcosa mi dice che sarai la prossima plusvalenza“. Nonostante la paura per la sua possibile vendita, è l’amore per Lorenzo Pellegrini che regna sovrano: “Auguri principe di Roma, che tu possa invecchiare con la maglia romanista come i tuoi illustri predecessori“. Con il riferimento chiaro ai miti Totti e De Rossi.