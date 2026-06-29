Zeki Celik è stato il primo romanista a salutare il Mondiale. La Turchia - a sorpresa - è stata eliminata ai gironi, mentre stanotte ci sarà il 'derby' tra Malen ed El Aynaoui in Olanda-Marocco. Il terzino ora potrà firmare il contratto. Per lui pronto un triennale, l'intesa è a un passo e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per annunciare il prolungamento. Celik, quindi, rimarrà ma non nei piani di Gasperini non è lui il titolare sulla destra. Il turco verrà utilizzato come jolly: potrà giocare sia sulla fasce che come braccetto di destra per far riposare Mancini quando servirà. Il tecnico da quella parte vuole un nuovo innesto. Piace Molina, ma ad oggi è considerata una seconda scelta poiché l'obiettivo è virare su un profilo più giovane (l'argentino ha 28 anni). Non si scalda neanche la pista Dodô per il quale la Roma non ha presentato nessuna offerta. A sinistra, invece, ci sarà ancora Wesley che ha detto 'no' al Chelsea ed è pronto per iniziare la nuova stagione in giallorosso. Ruggeri non è un obiettivo dei giallorossi, in caso di ritorno in Italia potrebbe andare alla Juventus. D'Amico da quella parte cercherà una valida alternativa al brasiliano, Angeliño è destinato a partire.