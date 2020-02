Roma, i convocati di Fonseca. Out Pastore e Mirante, c’è Cardinali – FOTO

Nel pomeriggio la partenza per Bergamo, dove domani andrà in scena la sfida con l’Atalanta. Nel frattempo Fonseca ha parlato in conferenza stampa e, successivamente, la società ha diramato la lista dei convocati. Fuori Pastore e Mirante, mentre torna tra i disponibili il giovane Cardinali per completare la batteria dei portieri.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Spinazzola, Santon, Bruno Peres, Mancini, Smalling, Fazio, Cetin, Kolarov, Ibanez, Jesus.

Centrocampisti: Veretout, Pellegrini, Pastore, Villar.

Attaccanti: Mkhitayran, Dzeko, Kluivert, Under, Perotti, Kalinic, Perez.