Roma, i calciatori trovano l’accordo sugli ingaggi: tagliato il 60% di marzo, spalmati gli altri mesi

Fumata bianca in casa Roma. Dopo giorni di trattative condotte privatamente i calciatori hanno trovato l’accordo relativo al taglio degli stipendi: a capitanare le operazioni sono stati il capitano Edin Dzeko insieme agli altri leader Kolarov e Pellegrini. I giocatori – riporta “La Gazzetta dello Sport” – hanno raggiunto di fatto un’intesa: rinunceranno al 60% (ma forse anche fino al 70%) dello stipendio di marzo. Quelli di aprile, maggio e giugno saranno invece spalmati sul prossimo esercizio finanziario in modo da non gravare troppo sull’attuale bilancio della società, già appesantito dai mancati ricavi a causa dello stop per il coronavirus. Nei prossimi giorni la squadra presenterà l’offerta alla dirigenza.