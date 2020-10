Roma, gli auguri social a Pelè: “Un’icona di questo sport”

La Roma, tramite il suo profilo Twitter, ha fatto gli auguri a Pelè per il suo compleanno. La leggenda brasiliana compie oggi 80 anni e i giallorossi non hanno perso l’occasione per omaggiarlo sui social, definendolo: “Un’icona di questo sport”. Molti esponenti del mondo del calcio, in queste ore, gli hanno voluto mandare un messaggio di auguri: tra tutti Ronaldo il fenomeno, Romario, Taffarel, Zico. Si aggiungono a questi gli ex romanisti e connazionali Cafu e Paulo Sergio. “Congratulazioni, che dio ti benedica”, questo il messaggio che l’ex terzino ha voluto dedicare al campionissimo brasiliano tramite un video, mentre Paulo Sergio lo ha omaggiato dal suo profilo Instagram.