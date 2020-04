Doppia festa in casa Panucci e Burdisso. I due ex giallorossi, infatti, oggi non festeggiano solo la Pasqua ma anche il loro compleanno, compiendo rispettivamente 47 e 39 anni. Tanti gli auguri ricevuti da ex compagni e dal mondo dello sport. Non potevano di certo mancare quelli della Roma sui propri profili social con tanto di video emoionali che ripercorrono alcune delle gesta dei due calciatori nella loro esperienza nella Capitale.