Roma, gioia Cristante: sarà papà

Altra dolce attesa in casa Roma: dopo la recente nascita della terza figlia di Edin Dzeko (Dalia), anche Bryan Cristante e la sua Selene aspettano l’arrivo del primogenito (di cui ancora non si è a conoscenza del sesso). Ad annunciarlo, a sorpresa, la stessa Selene sul suo profilo Instagram, con una didascalia d’amore dedicata alla sua prossima famiglia e al suo Bryan: “Diventare mamma, un desiderio così lontano da me, quasi da pensare irrealizzabile. Ma la vita è questa, una continua sorpresa, in cui capitano cose che non ti saresti mai aspettata. Come incontrare una persona che ha il potere di cambiare la tua vita, per sempre. Quanto è vero. Ed eccoci qui. Più passano i giorni e più amo ciò che cresce dentro di me e ciò che saremo tutti insieme. La mia famiglia, Bryan”.