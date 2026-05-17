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Derby da sogno e Roma quarta. Gasp: "Conquistare i tifosi come uno scudetto"

La Roma si prende il derby più pesante della stagione, batte la Lazio 2-0 e si prende il quarto posto a novanta minuti dalla fine del campionato. Una giornata perfetta per i giallorossi, trascinati da un Olimpico infuocato e da un Gianluca Mancini versione bomber. La squadra di Gasperini domina la sfida, manda i biancocelesti a -19 e fa esplodere la festa romanista. Dopo il triplice fischio è partita la festa sotto la Curva Sud, tra cori, giro di campo e l’omaggio speciale a Stephan El Shaarawy. Anche Gasperini si è lasciato andare: il tecnico ha raggiunto i tifosi saltando e ballando davanti al settore più caldo dell’Olimpico.

Nel post partita l’allenatore ha poi analizzato la vittoria esprimendo la sua gioia per il risultato e non solo: "La cosa più importante è stata aver conquistato la credibilità della gente e per me questo è più grande di uno scudetto. Abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare un traguardo che volevamo a tutti i costi. Sono venuto qui per vincere e in tre anni voglio farlo". I risultati di oggi ribaltano la corsa Champions: la sconfitta della Juventus apre scenari importantissimi per i giallorossi, ora padroni del proprio destino. Le pagelle incoronano Mancini e premiano una Roma feroce, intensa e dominante dal primo all’ultimo minuto.

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