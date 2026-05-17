È una festa tutta giallorossa quella che è partita alla fine di un derby dominato e portato a casa dalla Roma. La doppietta di Mancini fa volare Gasperini che scavalca la Juve e si mette al quarto posto in classifica, in zona Champions. A fine partita i giallorossi hanno voluto salutare tutto lo stadio, ma prima si sono concessi un momento tutto loro al centro del campo. Un grande cerchio con al centro proprio Gasperini, tutti insieme a saltare e a darsi le classiche 'pacche' sulla spalla con Svilar più 'colpito'. Dopo sono partiti alla volta della Tribuna Tevere per ringraziare tutto lo stadio del sostegno e dell'amore di oggi. Il cammino trionfale si è concluso di fronte alla Curva Sud con la tifoseria che ha risposto cantando a squarciagola. Un saluto speciale è stato dedicato a Stephan El Shaarawy, sollevato dai compagni per ricevere tutto l'amore dei tifosi. Il Faraone è scoppiato in lacrime e con lui, anche la compagna, Ludovica Pagani, in tribuna si è commossa per l'omaggio.

Non sono mancati, invece, i momenti di tensione al triplice fischio. Il preparatore dei portieri della Lazio è stato beccato da alcuni tifosi in Monte Mario. I colleghi hanno provato a tirarlo via, ma lui ha risposto tirando indietro un oggetto al tifoso in questione, per poi essere, finalmente, trascinato via.