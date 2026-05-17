Roma è giallorossa. Il derby va alla squadra di Gasperini che domina in lungo e in largo e porta a casa punti fondamentali per la corsa Champions. Al fischio finale della gara è partita la festa dei giallorossi che hanno raccolto l'affetto della Curva Sud e non solo, dandogli appuntamento alla prossima stagione. Il tecnico piemontese ha voluto lasciare un momento ai suoi ragazzi, ma subito dopo non ha resistito ed è andato lui stesso a salutare i tifosi. Gasp ha raggiunto il settore più caldo della tifoseria ed ha cominciato a saltare e ballare insieme a loro la canzone "La Società dei Magnaccioni". Cori e 'olè' per il tecnico giallorosso che vince il suo secondo derby di fila e conquista definitivamente la piazza. Gasp, nel post partita, ha spiegato a parole lo splendido rapporto che si è creato con la tifoseria: "Piemontese, scuola Juve, cittadino onorario di bergamo ed ex allenatore dell’Atalanta acerrima nemica della Roma. Ero il candidato meno adatto per rlentrare in sintonia con la gente. Ma io sono venuto a fare calcio e per questo mi hanno apprezzato. Il mio più grande successo è aver conquistato la credibilità della gente. Questo è il mio personale scudetto". Subito dopo sul prato dell'Olimpico i calciatori sono stati raggiunti dalle famiglie per foto e video di rito in occasione dell'ultima gara stagionale in casa.