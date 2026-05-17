Roma ha vinto. I giallorossi sono riusciti a vincere anche il secondo derby di questa stagione grazie ad un doppietta di testa di un magnifico Mancini. Ma non è l'unica notizia di giornata. Perché la Juventus, incredibilmente, ha perso la sfida interna contro la Fiorentina: prima la rete di Ndour, poi quella di Mandragora hanno suggellato un successo clamoroso. Il Milan, invece, ha battuto il Genoa 2-1 grazie alle reti di Nkunku e Athekame. Mentre il Napoli, con lo 0-3 a Pisa, è ufficialmente in Champions. Ecco il nuovo scenario in vista dell'ultima di campionato. Occhio anche al Como, che ha vinto la sfida contro il Parma e si è portato a 68 punti, a -2 dalla Roma.

Calendario e scenario

La classifica, escludendo Inter e Napoli, vede Milan e Roma a quota 70 punti, seguite da Como e Juventus a 68. Ora tutti i pensieri sono rivolti all’ultima giornata di Serie A, quella che deciderà la corsa Champions della Roma. I giallorossi saranno di scena a Verona, contro una squadra già retrocessa e senza obiettivi di classifica. La squadra di Gasperini è padrona del proprio destino: la situazione si è completamente ribaltata rispetto alla scorsa settimana. Il discorso è semplice: basta vincere per conquistare matematicamente un posto nella prossima Champions League. Niente più calcoli o sguardi sugli altri campi: conta soltanto ottenere i tre punti. Diverso, invece, lo scenario in caso di pareggio. In quel caso, la Roma dovrebbe sperare che né la Juventus contro il Torino né il Como contro la Cremonese riescano a vincere le rispettive partite. Anche il Milan non è ancora certo della qualificazione: contro il Cagliari sarà obbligato a vincere. Ma, a una giornata dalla fine, sono proprio Roma e Milan ad avere il destino nelle proprie mani. Un ultimo passo separa i giallorossi dal ritorno nella massima competizione europea.