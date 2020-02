Roma-Gent, la probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Mettere da parte, per quanto possibile, le sconfitte di campionato per concentrarsi sull’Europa League. Questa sera, alle 21, la Roma ospita il Gent per l’andata dei sedicesimi di finale. I giallorossi hanno tra le mani una piccola possibilità per poter dare una scossa all’andazzo negativo di inizio anno. Il Gent, infatti, arriva una lunga striscia di risultati utili che dura da dicembre. I “Bufali” hanno vinto il girone senza mai perdere contro Wolfsburg, St-Etienne e Oleksandriya.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Gent (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezus, Odjidja-Ofoe; Depoitre, David.

DOVE VEDERE ROMA-GENT

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. La sfida, inoltre, sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre). Chi possiede un abbonamento all’emittente satellitare ha la possibilità di seguire il match in diretta streaming sull’app Sky Go. Sarà possibile seguire la partita anche in chiaro su TV8.