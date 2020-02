Il Gent ha reso nota tramite il suo profilo Twitter la lista dei convocati per il match di Europa League di domani con la Roma. Presente Laurent Depoitre, ma ancora in dubbio per i problemi fisici. La lista completa:

Portieri: Kaminski, Coosemans, Martin;

Difensori: Lustig, , Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Plastun, Godeau, Asare, Mohammadi;

Centrocampisti: Owusu, Odjidja-Ofoe, Kums, Bezus, Dejaegere, Chakvetadze, Marreh.

Attaccanti: David, Depoitre, Kvilitaia, Niangbo.