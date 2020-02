Roma-Gent, belgi in emergenza attaccanti. Thorup: “Corsa col tempo per recuperare Depoitre”

Il tecnico del Gent Jess Thorup ha parlato oggi in conferenza stampa e non ha nascosto la sua preoccupazione per il match di Europa League con la Roma, in programma giovedì prossimo. Con l’attaccante di punta Yaremchuk già fuori dai giochi (rientrerà il 15 marzo), per l’andata dei sedicesimi di finale i belgi potrebbero essere costretti a rinunciare anche all’altro centravanti Laurent Depoitre. “Mercoledì era tornato in gruppo – ha spiegato l’allenatore – ma dopo 40 minuti è stato costretto ad abbandonare. Gli esami strumentali non hanno evidenziato nulla di particolare, ma Laurent sente ancora dolore. Il suo infortunio può durare a lungo, dobbiamo rimanere pazienti. Un recupero per la Roma? Sarà una corsa contro il tempo. Lo valuteremo giorno per giorno”. In attacco ci sarà sicuramente Niangbo, arrivato a gennaio, che ha già sfidato la Roma con il Wolfsberger.