Roma-Genoa, la moviola: Fabbri espelle Pedro Moreira, collaboratore di Fonseca – LIVE

Obiettivo Champions per la Roma, che cerca oggi 3 punti fondamentali per la corsa al 4° posto con il Genoa. La sfida, iniziata alle ore 12.30, è arbitrata dal direttore di gara Michael Fabbri della sezione di Ravenna; al VAR Banti. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale:

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Vecchi – Fiore

Quarto Ufficiale: Giua

VAR: Banti

AVAR: Carbone

69′ – Espulso Pedro Moreira. Il collaboratore di Fonseca è stato allontanato dall’arbitro Fabbri per proteste

65′ – Ammonito Mancini. Dura entrata del difensore giallorosso ai danni di Strootman lanciato verso la porta di Pau Lopez, Fabbri estrae giustamente il cartellino

64′ – Ammonito Strootman. Brutta entrata dell’olandese su Mkhitaryan, Fabbri non ci pensa due volte e ratifica il giallo per il centrocampista del Genoa

45′ – Ammonito Destro. Giallo anche per l’attaccante rossoblù, che nel tentativo di colpire di testa sul cross di Zajc impatta il pallone con la mano destra

42′ – Ammonito Masiello. Primo giallo della partita per il difensore del Genoa, che atterra Mayoral lanciato verso l’area di rigore

29′ – Contatto tra Diawara e Badelj all’altezza della trequarti difensiva della Roma: per Fabbri il fallo è del centrocampista guineano, che sembrava però in anticipo sul pallone

7′ – Gomitata di Radovanovic a Mayoral all’altezza dell’orecchio: anche in questo caso Fabbri non estrae il cartellino giallo

2′ – Entrata dura a centrocampo di Strootman ai danni di Lorenzo Pellegrini, che resta a terra colpito alla caviglia: Fabbri decide di non ammonire l’olandese