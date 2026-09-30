Nessuna sfida a Trigoria durante la sosta
Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"
Niente amichevoli per la Roma durante la sosta. Gasperini ne aveva parlato in conferenza: "Ne vorremmo fare due", poi il tecnico ha cambiato idea. Troppo pochi i giocatori a disposizione soprattutto in attacco dove c'è il solo Dybala a disposizione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera potrebbe andare in scena un test in famiglia con la Primavera. Nulla ancora di definito. Dalla prossima settimana inizieranno a tornare i nazionali, il primo sarà Ndicka che da domenica sarà nella Capitale. Gradualmente rientreranno in gruppo Malen, Wesley e Cristante.
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