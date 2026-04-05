Roma, Gasp punta subito su Soulé: sarà titolare contro l’Inter

Mati Soulé si riprende la Roma. L’argentino, fermo da oltre 40 giorni a causa di problemi legati alla pubalgia, tornerà in campo e lo farà dal primo minuto. Come riportato da Il Tempo, Gasperini vuole schierare i migliori sin dall’inizio e ha deciso di puntare subito su Soulé. Si tratta di un’investitura importante per un giocatore che non scende in campo dal 2-2 contro il Napoli. Da febbraio ad aprile, nel giorno di Pasqua, Mati è pronto a risorgere e a guidare la Roma verso la qualificazione alla prossima Champions League. In campo affiancherà, insieme a Lorenzo Pellegrini, l’olandese Malen.