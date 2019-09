Roma, fuga d’amore per Dzeko e Amra: gita romantica a Venezia – FOTO

Edin Dzeko ancora decisivo. Dopo il lungo tira e molla sul mercato e il rinnovo con la Roma, l’attaccante bosniaco è ripartito più carico che mai. Il numero 9 giallorosso ha già segnato 5 gol in 7 partite stagionali, uno score super per quello che resta uno dei migliori attaccanti in Europa. Ieri il gol vittoria a Lecce, oggi il meritato riposo. Inizialmente la ripresa degli allenamenti era fissata per questa mattina ma poi Fonseca ha deciso di regalare un giorno di relax e spostare il primo allenamento con vista Europa League a martedì. Edin ne ha approfittato per volare a Venezia e concedersi una giornata d’amore con la sua Amra. Una vera e propria fuga romantica per la coppia, con tanto di giro in gondola, l’occasione perfetta per festeggiare il compleanno della bella modella bosniaca, che domani compirà 35 anni.