Roma-Frosinone, giallorossi in nero questa sera: debutto della terza maglia

La Roma affronterà questa sera il Frosinone alle ore 20.45. La scorsa settimana è stata annunciata la terza maglia che debutterrà contro i gialloblù. Il nuovo kit firmato Adidas è di colore nero e presenta lo storico lupetto di Gratton . Una scelta che è piaciuta a tutti i tifosi e infatti in questi giorni la divisa ha avuto un boom di vendite online e negli store. Venerdì Mancini , Aouar e Cristante sono stati protagonisti di una serata al centro di Roma per la presentazione della nuova maglia.

