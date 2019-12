Roma, Friedkin e Pallotta divisi sul prezzo

Non ci sono novità sulla trattativa tra il presidente della Roma James Pallotta e Dan Friedkin: come riporta ‘Il Sole 24 Ore’, la trattativa si sarebbe arenata sul prezzo. Pallotta e i suoi investitori valutano il club, compreso lo stadio, 800 milioni mentre Friedkin ha presentato una valutazione di 750 milioni complessivi: bisognerà vedere se nei prossimi giorni riusciranno a trovare un accordo o la trattativa sarà destinata ad arenarsi definitivamente. Non ci sono altri compratori: si era parlato del gruppo londinese Cvc Capital, ma si è tirato fuori dall’operazione.