Roma-Friedkin, due diligence conclusa. Tra una settimana le firme

Inizia il vero e proprio sprint finale per la chiusura dell’affare tra Pallotta e Friedkin. Secondo quanto riferisce il portale specializzato milanofinanza.it la due diligence, che durava ormai dall’inizio del 2020, si è tecnicamente conclusa. Il prossimo passo consisterà nel mettere a punto un memorandum di intesa che possa portare così alla firma finale, attesa nei primissimi giorni della prossima settimana. La Roma si appresta così a cambiare pelle soprattutto per quel che riguarda la proprietà e le alte sfere dirigenziali. Nonostante le voci su una possibile trattativa al ribasso di Friedkin alla luce degli ultimi risultati della squadra, le operazioni procedono spedite. Ci sono ancora gli ultimi dettagli da limare, come dimostra l’attesa della Consob sulle autorizzazioni che dovranno essere presentate. Tutto sarà deciso nei prossimi giorni, che potrebbero segnare la svolta definitiva per la dirigenza romanista.