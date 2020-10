Roma, Fonseca: “Mercato così così, ci serve un ds”. Paratici fuori dai giochi, sale Boldt

“Noi allenatori non siamo mai soddisfatti dal mercato. Ci sono una o due posizioni in cui avremmo potuto migliorare”. Paulo Fonseca non fa zero a zero e dice la sua sul mercato della Roma, senza risparmiare una piccola critica. “È stato il mercato più difficile degli ultimi anni a causa della pandemia – ha detto al giornale portoghese Record -. Penso che sarebbe stato importante l’arrivo di un giocatore per sostituire Kluivert, ma non è stato possibile. E non dimentichiamo che la Roma è stata senza un direttore sportivo per diversi mesi. Penso che sia importante avere un direttore sportivo che possa aiutare molto a costruire una squadra vincente in futuro”. Esce dalla corsa per la poltrona Paratici, confermato ufficialmente dalla Juventus. Sale invece il giovane tedesco Boldt, in crisi con l’Amburgo.

Roma-Benevento: comincia il conto alla rovescia

Domenica la Roma torna in campo all’Olimpico contro il Benevento. Sospiro di sollievo per i nazionali: nessuno dei tamponi effettuati questa mattina ha dato esito positivo. Già nel pomeriggio i rientranti hanno preso parte alla seduta d’allenamento. Mancini e Cristante, rimasti in panchina ieri durante Italia-Olanda, si sono allenati in gruppo. Sarà la partita d’esordio per i nuovi Smalling e Mayoral. Lo spagnolo spera di insidiare Dzeko, o di giocare insieme al bosniaco, ancora a caccia della prima rete stagionale. Intanto il ds dei campani Foggia ha svelato un retroscena di mercato: “Avevamo chiesto Kluivert in prestito. L’obiettivo era farlo crescere da noi per poi farlo tornare alla Roma più forte“.

Raggi: “Al lavoro per lo stadio”. Zaniolo, nuova gaffe

Il sindaco di Roma Virginia Raggi è tornata a parlare del futuro stadio dei giallorossi, che a meno di cambi di programma da parte dei Friedkin dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Queste le sue parole: “Sto lavorando per portarlo in aula prima di Natale: lo abbiamo rivisto totalmente, abbiamo fatto un lavoro importante con la società, un piano che è passato alla conferenza dei servizi alla Regione, che si è chiusa con delle prescrizioni”. Ancora una gaffe social di Zaniolo, che ingannato da un post trovato su Instagram ha pubblicato la sua candidatura al trofeo Golden Boy, senza accorgersi che si trattava di quella dello scorso anno. E a chi gli ha fatto notare l’errore ha risposto: “Informati”.