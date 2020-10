Trigoria, mattinata di tamponi per i nazionali: possibile allenamento già questo pomeriggio

Dopo gli impegni con le nazionali, i calciatori convocati verranno sottoposti al tampone di controllo già in mattinata. I controlli verranno effettuati al Campus Biomedico e, in caso di esito negativo, i rientranti potrebbero prendere parte già all’allenamento in programma a Trigoria questo pomeriggio. Spetterà a Paulo Fonseca decidere se aggregarli al resto del gruppo già in data odierna o rimandare tutto a domani mattina. I calciatori che torneranno oggi sono gli italiani Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola e Calafiori a cui vanno ad aggiungersi Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla. Dopo la positività di Diawara riscontrata in nazionale, l’allenatore portoghese spera di non dover vedere la sua rosa ancor più ridotta in vista del tour de force che attende la Roma nei prossimi 20 giorni, a partire dal match di domenica sera col Benevento. Fissati a sabato nuovi test per tutta la rosa.