Stadio Roma, Raggi: “Sto lavorando per portare l’ultima delibera in aula entro Natale”

Presenta all’inaugurazione del Talent Garden Ostiense, la sindaca Virginia Raggi ha parlato anche del progetto relativo alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Sto lavorando per portarlo in aula prima di Natale: lo abbiamo rivisto totalmente, abbiamo fatto un lavoro importante con la società, un piano che è passato alla conferenza dei servizi alla Regione, che si è chiusa con delle prescrizioni. Ci abbiamo lavorato: abbiamo fatto delle due diligence, adesso abbiamo approvato in giunta alcune delibere, ne manca una che dovrebbe arrivare in aula entro Natale“.