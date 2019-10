Fonseca: “Felice per la vittoria davanti al nostro pubblico. Continuiamo a lottare”

Dopo la grande prestazione della sua Roma, che ha sconfitto il Milan per 2-1 grazie alle reti di Dzeko e Zaniolo, Paulo Fonseca affida ad un tweet il proprio pensiero all’indomani della vittoria: “Sono molto felice per questa importante vittoria davanti al nostro pubblico. Grazie ai nostri tifosi che ci danno sempre un enorme supporto. Continuiamo a lavorare ed a lottare insieme per i nostri colori. Daje Roma!”. Parole vere e sincere quelle del tecnico portoghese, sempre più al centro del progetto giallorosso.