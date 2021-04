La Roma raggiunge l’obiettivo e approda alle semifinali di Europa League. Un risultato importante, che Fonseca ha deciso di premiare concedendo un giorno libero ai suoi. La ripresa degli allenamenti è stata fissata per sabato alle 12. I giocatori si vedranno dunque direttamente per la rifinitura in vista della trasferta di Torino. Domenica alle 18 i giallorossi saranno impegnati contro i granata e proveranno a restare attaccati al treno Champions.