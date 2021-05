Roma-Fonseca ai titoli di coda: meeting a Trigoria per dirsi addio. Pronto Sarri

Il tecnico accompagnato dall'agente in mattinata per parlare con il club. Domani sarà regolarmente al suo posto. Spinazzola si è vaccinato allo Spallanzani. Pau Lopez si opera

Alla fine quella promessa ai tifosi fatta al suo arrivo resterà tale. Fonseca sperava di riportare un trofeo a Roma prima di andare via e soprattutto si aspettava di restare più di due stagioni. Oggi il club gli ha comunicato ufficialmenteche il suo contratto non sarà rinnovato. Un passaggio dovuto, anche se tutti già sapevano come sarebbe finita. Il tecnico ha fatto sapere che porterà a termine il suo mandato, senza dimettersi in anticipo. Dopo le ultime cinque partite, le parti si saluteranno senza rancori, con la consapevolezza che quel feeling solo assaporato in alcuni momenti non è mai scoppiato davvero. Oggi nel piazzale di Trigoria Fonseca fumava nervoso prima del meeting. Probabilmente pensava già al futuro lontano dalla capitale. Nelle stanze di Trigoria invece si sta già lavorando alla stagione 2021/2022. L'obiettivo numero uno per la ricostruzione è Maurizio Sarri. Il gm romanista Pinto incontrerà il suo agente a stretto giro per provare a trovare un accordo, che al momento non c'è. Tutto fa pensare che alla fine il matrimonio ci sarà e chi conosce Sarri racconta come il tecnico stia già pensando a dove mettere le mani per migliorare.