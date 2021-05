Pau Lopez, confermata l’operazione alla spalla: stagione finita per il portiere

L'estremo difensore sarà costretto ad andare sotto i ferri

Pau Lopez dovrà operarsi alla spalla. Il portiere della Roma, che si era infortunato in occasione di una parata nella gara contro il Manchester United, è volato in Svizzera per un consulto che ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi: come riporta Sky Sport, infatti, l'estremo difensore spagnolo sarà costretto ad andare sotto i ferri. L'operazione verrà svolta in settimana: la stagione di Pau Lopez, dunque, con ogni probabilità è da considerare terminata. Tra i pali Fonseca dovrebbe alternare Mirante e Fuzato.