Roma, problemi anche per Bruno Peres: in dubbio per il Manchester

Il brasiliano non al meglio dopo la partita con la Sampdoria

La lista degli infortunati per la Roma rischia di allungarsi ulteriormente con Bruno Peres. Il brasiliano ha terminato la partita con la Sampdoria a Marassi ieri, ma è uscito dallo stadio malconcio. Le sue condizioni sono da valutare in vista dei prossimi impegni. Questa mattina è stato a Trigoria per i primi controlli. Come lui anche Diawara, infortunatosi contro il Manchester. Verso il forfait pure Villar, che ha accusato un risentimento all'adduttore sinistro.