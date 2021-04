Roma, fissata per domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Dopo il pareggio con l'Atalanta per Fonseca è già tempo di preparare la sfida con il Cagliari

Archiviata con un pareggio la sfida con l'Atalanta, per la Roma è già tempo di proiettarsi alla sfida di domenica prossima con il Cagliari. Fonseca ha fissato per domani mattina alle 11 la ripresa degli allenamenti con l'obiettivo di preparare la sfida ai rossoblù. Improbabile che con il resto dei compagni possa allenarsi anche Riccardo Calafiori, che ha lasciato oggi il campo alla fine del primo tempo a causa di un fastidio al flessore della coscia destra. Il terzino classe 2002 si aggiunge a una lunga lista di giocatori infortunati, tutti da considerare a rischio anche per la sfida di giovedì prossimo con il Manchester United.