La decisione deriva soprattutto dagli scontri in autostrada dello scorso gennaio
Noemi a Ballando con le Stelle. La reazione di Totti è tutta da ridere: "Lascia perdere"
Niente trasferta per i tifosi della Fiorentina che avrebbero voluto assistere allo Stadio Olimpico alla prima giornata di Serie A contro la Roma. La gara di lunedì 24 agosto si giocherà senza tifosi ospiti: dopo ulteriori esami, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha scelto di vietare la trasferta ai sostenitori residenti a Firenze e provincia. La decisione deriva soprattutto dagli scontri in autostrada tra tifosi della Fiorentina e della Roma dello scorso gennaio - episodio che portò alla sospensione delle trasferte fino al termine della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Mercato Roma, anche il Galatasaray su Fofana: primi contatti con il Lione
Calciomercato AS Roma
La Roma non molla Rodrigo Mora. Nessuna possibilità per lo scambio Nkunku-Soulé
Calciomercato AS Roma
Martinelli, dopo il 'no' al Galatasaray ci prova anche il Napoli: la situazione
Radio Pensieri
'RADIO PENSIERI', TRANI: "La Roma ha un altro giocatore in mano oltre a Mora"
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: trattativa in corso per Mora. Il Napoli su Martinelli
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti