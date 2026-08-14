Niente trasferta per i tifosi della Fiorentina che avrebbero voluto assistere allo Stadio Olimpico alla prima giornata di Serie A contro la Roma. La gara di lunedì 24 agosto si giocherà senza tifosi ospiti: dopo ulteriori esami, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha scelto di vietare la trasferta ai sostenitori residenti a Firenze e provincia. La decisione deriva soprattutto dagli scontri in autostrada tra tifosi della Fiorentina e della Roma dello scorso gennaio - episodio che portò alla sospensione delle trasferte fino al termine della stagione.