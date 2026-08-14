Gabriel Martinelli resta uno dei nomi sui radar della Roma per rinforzare l'attacco. Il colpo rimane complicato visto l'ingaggio monstre che percepisce il classe 2001, ma il brasiliano vorrebbe rimanere in uno dei campionati più importanti d'Europa: come riporta The Athletic, l'esterno dell'Arsenal ha rifiutato la proposta da parte del Galatasaray e non ha intenzione di trasferirsi in Turchia a soli 25 anni. Niente da fare, quindi, per il club turco che aveva offerto 45 milioni di euro ai Gunners.