L'affare per Rodrigo Mora è ancora in fase di stallo e la Roma pensa al piano B che si chiama Malick Fofana. L'esterno classe 2005 del Lione è da tempo sulla lista di D'Amico e convince Gasperini, ma su di lui sono aumentate le attenzioni di altri club tra cui il Galatasaray: come riporta Tuttosport - dopo il "no" ricevuto da Martinelli - la squadra turca si è unita alla corsa per Fofana. Primi contatti in corso con l'entourage del belga e con il Lione che chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire.