Roma-Fiorentina, reclama anche Kouame: “Perdere così fa ancora più male” – FOTO

Non si placano le polemiche nel post Roma-Fiorentina. I giallorossi hanno portato a casa una vittoria grazie a due gol arrivati su rigore. Sul secondo si sono scatenate le proteste della squadra viola, che avrebbe voluto l’interruzione del gioco da parte di Chiffi per un suo tocco decisivo al pallone. Anche l’attaccante Christian Kouame su Instagram ha pubblicato un post amaro sulla sconfitta: “Perdere fa sempre male, così ancora di più”. Come lui anche il difensore Nikola Milenkovic: “Anche oggi ci è stato tolto qualcosa! Peccato, speravamo di poter regalare un’altra soddisfazione a tutti i nostri tifosi. Ora chiudiamo al meglio la stagione”.