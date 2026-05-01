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Roma-Fiorentina, non solo Zaragoza: anche Tsimikas a forte rischio

Roma-Fiorentina, non solo Zaragoza: anche Tsimikas a forte rischio - immagine 1
Gasperini ritrova tutti i titolari, ma dovrà fare a meno di due giocatori in panchina: si è fermato per un problema muscolare anche il giocatore di proprietà del Liverpool
Redazione

La Roma aspetta la Fiorentina in questa 35esima giornata di campionato, con il Monday Night dell'Olimpico fondamentale per la corsa Champions. Gasperini finalmente avrà quasi tutta la rosa a disposizione, visto il rientro anche di Koné. Contro i viola in realtà ci saranno due assenze: oltre a Zaragoza, che ha accusato un'infiammazione al ginocchio, va verso il forfait anche Kostas Tsimikas. Secondo 'Il Messaggero', l'esterno greco ha riportato un risentimento muscolare e quindi la sua presenza ad ora è a rischio.

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