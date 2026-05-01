Roma-Fiorentina, non solo Zaragoza: anche Tsimikas a forte rischio

La Roma aspetta la Fiorentina in questa 35esima giornata di campionato, con il Monday Night dell'Olimpico fondamentale per la corsa Champions. Gasperini finalmente avrà quasi tutta la rosa a disposizione, visto il rientro anche di Koné. Contro i viola in realtà ci saranno due assenze: oltre a Zaragoza, che ha accusato un'infiammazione al ginocchio, va verso il forfait anche Kostas Tsimikas. Secondo 'Il Messaggero', l'esterno greco ha riportato un risentimento muscolare e quindi la sua presenza ad ora è a rischio.