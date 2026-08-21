In questi giorni è il calciomercato ad attirare maggiormente l'attenzione in casa Roma, ma tra tre giorni la squadra di Gasperini tornerà in campo all'Olimpico per l'esordio stagionale. Lunedì alle 20:45, infatti, i giallorossi alzeranno il sipario sulla stagione 2026-27 nel posticipo della prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Un match che è quasi un 'classico' all'esordio in Serie A. Sono ben 11, infatti, le volte in cui queste due squadre si sono affrontate nella prima giornata del campionato italiano. A partire dalla stagione 1934-35,, quando la Roma perse 4-1 a Firenze. Tre anni dopo la 'vendetta', con il 4-0 giallorosso nella Capitale. Nell'annata '42-43 successo interno di misura dei capitolini, cinque stagioni dopo la risposta viola con lo stesso risultato in Toscana. Due incroci tra fine anni '60 e inizio '70, con due successi gigliati a Roma: 2-1 nell'annata '68-69, 1-0 nel '70-71. Da lì venti anni di digiuno, fino ad arrivare alla stagione 1990-91: in quell'occasione i giallorossi vinsero 4-0 in casa, mentre quasi 15 anni dopo (2004-05) arrivò il 3-0 casalingo dei capitolini. Gli ultimi due precedenti sono datati 2014-15 e 2021-22, con due vittorie della Roma all'Olimpico: prima il 2-0 firmato Nainggolan-Gervinho, poi il 3-1 con Mourinho grazie alla doppietta di Veretout dopo le reti di Mkhitaryan e Milenkovic.