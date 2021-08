Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Mourinho e Italiano

I giallorossi si schierano ancora con il 4-2-3-1. Confermati Zaniolo e Shomurodov. Abraham parte dalla panchina

La Roma sfida la Fiorentina alla prima giornata del campionato di Serie A 2021/22. Jose Mourinho prova a bissare la vittoria di giovedì scorso con il Trabzonspor. Il match winner di Conference League Eldor Shomurodov va in panchina, nel 4-2-3-1 dello Special One c'è subito Tammy Abraham. In porta confermato Rui Patricio, mentre Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina è la linea difensiva. In mediana ci sono Cristante e Veretout. Sulla trequarti il capitano Pellegrini, affiancato da Zaniolo e Mkhitaryan. Italiano schiera la Fiorentina con il suo classico 4-3-3, marchio di fabbrica dello Spezia la scorsa stagione. In avanti Vlahovic, insieme a Callejon e al nuovo arrivato Nico Gonzalez.