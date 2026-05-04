Roma-Fiorentina, la moviola: ammoniti El Shaarawy, Hermoso, Parisi e Pongracic

La Roma torna in campo all'Olimpico contro la Fiorentina per il posticipo della 35a giornata di campionato. Una sfida fondamentale per i giallorossi, che hanno l'occasione di portarsi a -1 dalla Juventus quarta con un successo questa sera. Ad arbitrare il match Luca Zufferli della sezione di Udine, con Rossi L. e Ceccon assistenti; IV Uomo sarà Rapuano . Al Var c'è Di Paolo , Avar Di Bello .

66' - Giallo a Parisi dopo un fallo su Wesley al limite dell'area. Check al Var per la possibilità che il fallo fosse stato commesso sulla linea dell'area di rigore ma, come affermato dall'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli, "si è trattato di un check oggettivo per valutare dove si sia concretizzata la spinta di Parisi su Wesley, ma dalla 16 metri si è valutato che era di qualche centimetro fuori area"