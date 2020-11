Roma-Fiorentina femminile, le formazioni ufficiali: Serturini e Lazaro guidano le giallorosse

Roma femminile pronta a tornare in campo. Oggi allo Stadio Tre Fontane le ragazze di Betty Bavagnoli affrontano alle 12.30 la Fiorentina di mister Cincotta. Obiettivo per entrambe le squadre sarà quello di risollevare un avvio di stagione tutt’altro che esaltante: dopo sei giornate di campionato le giallorosse navigano al quinto posto della graduatoria con 11 punti, due in più proprio delle Viola. La vetta della classifica dista già ben 7 punti, considerata l’inarrestabile corsa di una Juventus ancora a punteggio pieno.

Il tecnico Bavagnoli si affida in attacco ancora alla verve realizzata di Serturini e Lazaro, tra le più positive in questo primo scorcio di campionato. Fondamentale anche il ritorno di Andressa, che si è allenata in gruppo per tutta la settimana e ha smaltito la lesione al flessore. Queste le scelte dei due tecnici:

ROMA (4-3-3): Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Bonfantini, Lazaro, Serturini

A disp.: Ceasar, Pipitone, Corrado, Ohale, Bernauer, Ciccotti, Massa, Severini, Corelli, Landa, Thomas, Zecca.

All.: Elisabetta Bavagnoli

FIORENTINA (4-3-1-2): Ohrstrom; Breitner, Quinn, Tortelli, Thogersen; Adami, Catena, Zanoli; Neto; Bonetti, Sabatino.

A disp.: Schroffenegger, Jensen, Mascarello, Middag, Ripamonti, Piemonte, Kim, Fusini, Clelland.

All.: Antonio Cincotta