Roma-Fiorentina, dubbio Tsimikas. Ryan atteso a Trigoria. Femminile campione d’Italia

Mancano 2 giorni a Roma-Fiorentina e Gian Piero Gasperini, che domani parlerà alle 13.30 nella consueta conferenza stampa pre-gara, potrebbe dover fare a meno di altri due giocatori per il posticipo della 35a giornata di campionato all'Olimpico. Se è dato per certo il ritorno da titolare di Koné, che anche oggi ha lavorato con i compagni, sarà di certo out Zaragoza ed è in forte dubbio la presenza di Tsimikas. La prossima settimana Gasp spera di poter riabbracciare anche Pellegrini e Dovbyk, ma in queste ore a tenere banco in casa Roma è il futuro. Nelle prossime ore è atteso a Trigoria Ryan Friedkin, che con Gasp avrà modo di trattare diversi temi: dal nodo ds alla programmazione del mercato estivo. Dopo la separazione con Ranieri, la figlia Claudia ha deciso di rompere il silenzio: "C'è chi parla senza sapere, con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo".