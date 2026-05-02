Roma, l’allenamento verso la Fiorentina: c’è Koné. Out Tsimikas e Zaragoza

Continua la preparazione al match di lunedì contro la Fiorentina. Gasperini ritroverà in mezzo al campo Koné che farà coppia con Cristante, mentre Pisilli dovrebbe giocare sulla trequarti al fianco di Soulé. Non ci sarà Zaragoza a causa di un problema al ginocchio: oggi lo spagnolo ha svolto lavoro individuale così come Tsimikas che è ai box per un risentimento muscolare ed è in forte dubbio per la partita dell'Olimpico. La prossima settimana Gasperini spera di poter riabbracciare Pellegrini e Dovbyk. Artem tornerà domani dalla Finlandia, oggi il controllo con il medico che lo ha operato e aspetta l'ok per il ritorno in gruppo. Lorenzo punta alla convocazione per la trasferta di Parma.