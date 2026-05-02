Ryan Friedkin atteso a Trigoria: confronto con Gasperini su ds e strategie di mercato

C’è una Roma da ricostruire, da ridisegnare e da riportare al livello delle big del campionato. Il tempo delle attese sembra finito: ora serve accelerare. In queste ore è atteso a Trigoria l’arrivo di Ryan Friedkin, pronto a raggiungere il centro sportivo del Fulvio Bernardini per una serie di incontri chiave sul futuro del club. Il primo confronto sarà diretto con Gasperini. Sul tavolo ci sono diversi temi caldi: dal nodo direttore sportivo(con Massara ormai ad un passo dall'addio) fino alla programmazione del prossimo mercato estivo. Tra le priorità, infatti, anche la costruzione della rosa, con un’idea chiara: meno sprechi, più qualità. Investimenti mirati su giocatori funzionali al sistema di gioco del tecnico piemontese. Un’impostazione che Gasperini ribadirà direttamente alla proprietà, chiedendo coerenza tra idee tecniche e scelte di mercato. L’attesa ora è tutta per questo vertice, considerato un passaggio chiave per definire l’identità della Roma del futuro e dare finalmente un indirizzo chiaro alla programmazione.