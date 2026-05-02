Roma-Fiorentina, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini

Si avvicina un match fondamentale per la corsa Champions dei giallorossi: lunedì, all'Olimpico, la Roma ospiterà la Fiorentina. La squadra di Gasp deve vincere per coltivare il sogno e mettere pressione alla Juventus. La vittoria di Bologna ha ridato un po' di serenità all'ambiente, rimasto abbastanza scosso dopo tutte le diatribe scatenate dalle parole di Ranieri. Comunque, il tecnico piemontese parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match domani alle 13:30, dove farà il punto sulla squadra, sulle condizioni dei giocatori e sulle scelte in vista della sfida dell’Olimpico.