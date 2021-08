Roma-Fiorentina, dove vedere in TV e in diretta streaming il match

All’esordio in campionato l’esame per la Roma si chiama Fiorentina. I giallorossi sono ancora un cantiere aperto, ma sperano di partire con il piede giusto per non perdere subito terreno da Inter, Lazio e Atalanta, vincenti ieri alla...

Redazione

All'esordio in campionato l'esame per la Roma si chiama Fiorentina. I giallorossi sono ancora un cantiere aperto, ma sperano di partire con il piede giusto per non perdere subito terreno da Inter, Lazio e Atalanta, vincenti ieri alla loro prima. Mourinho sa che non sarà un match facile, ma vuole presentarsi con una vittoria. Lo Special One potrà contare sul suo nuovo numero 9 Tammy Abraham, pronto all'occorrenza a subentrare a Shomurodov. Quasi 30mila i tifosi presenti, che tornano a rianimare lo stadio in un match ufficiale, a più di un anno e mezzo dall'ultima volta. Tanta l'attesa anche per gli altri neo acquisti Rui Patricio e Vina, e per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 non gioca una partita di campionato dalla stagione 2019-20 e spera di tornare a segnare dopo aver mancato l'appuntamento con il gol nella partita di Conference League contro il Trabzonspor.

Orario e dove vedere Roma-Fiorentina in streaming

Roma-Fiorentina si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. I tifosi che non saranno allo stadio potranno seguire il match solo in streaming. L'esordio in campionato dei giallorossi sarà un'esclusiva Dazn, e quindi si potrà vedere solo attraverso l'app su smart tv, tablet e smartphone. Il pre-partita comincerà alle 20.15, i telecronisti designati sono Stefano Borghi e l'ex romanista Federico Balzaretti. Forzaroma.info vi informerà con aggiornamenti live attraverso il sito e sui canali social Facebook e Instagram.

Probabili formazioni di Roma-Fiorentina

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov All.: Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Gonzalez All.: Italiano