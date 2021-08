Roma-Fiorentina, arbitra Pairetto. Al Var Mazzoleni

Designata la terna per la partita di domenica sera

Roma-Fiorentina sarà diretta da Luca Pairetto. L'arbitro di Torino sarà all'Olimpico domenica sera alle 20.45 per la prima di campionato. Il bilancio con i giallorossi è positivo: 11 incroci e sette vittorie della Roma, con due pareggi e due sconfitte. La scorsa stagione la vittoria nel derby 2-0 ma anche le polemiche a Benevento (finì 0-0) quando fu prima decretato un rigore per fallo su El Shaarawy e poi annullato dal Var per fuorigioco di Pellegrini. Poi anche il 2-2 contro il Sassuolo fuori casa. Per la Fiorentina due vittorie e due pareggi con Pairetto.