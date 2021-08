Roma-Fiorentina, Abraham esce per un problema alla coscia sinistra

L'inglese strappa applausi ai tifosi, ma al 70' è costretto a fermarsi lasciando il posto a Shomurodov

Prima da incorniciare per Tammy Abraham, ma un po' di preoccupazione per le sue condizioni fisiche. La Roma si gode subito il suo nuovo bomber, autore di due assist e una prestazione ottima. Al 70' del secondo tempo l'inglese però è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Shomurodov, che non lo ha fatto rimpiangere e ha fornito a Veretout l'assist per il gol del 3-1 finale. A fine match Abraham è andato con i compagni sotto la curva a salutare i tifosi, ma sulla sua gamba era ben visibile una fasciatura con del ghiaccio. La Roma fa sapere che si tratta solo di stanchezza. La sua presenza giovedì contro il Trabzonspor non dovrebbe essere in dubbio.